"Газпром" приостановит поставки газа компаниям Orsted и Shell с 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Газпром экспорт" приостановит поставки газа компаниям Orsted Salg&Service A/S и Shell Energy Europe Limited из-за отказа оплачивать экспорт в рублях. Об этом сообщается в телеграм-канале российской компании.

Отмечается, что "Газпром" по состоянию на конец дня 31 мая не получил от этих компаний платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим организация уведомила Orsted Salg&Service A/S и Shell Energy Europe Limited о приостановке поставок с 1 июня 2022 года. Решение будет действительно до момента оплаты газа в рублях.

При этом иностранные компании уведомили "Газпром", что не намерены расплачиваться за поставки в российской валюте. Отмечается, что максимальный годовой объем поставок Shell Energy Europe Limited составляет 1,2 миллиарда кубометров.

Ранее сообщалось, что "Газпром" приостановил поставки газа финской Gasum с 21 мая и до момента оплаты поставок в рублях. До этого Gasum уведомил, что не будет выполнять требование "Газпрома" оплачивать российский газ в рублях. Компания планирует обеспечивать клиентов газом через Balticconnector, но пропускные способности газопровода могут осложнить задачу.

