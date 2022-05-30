The City: "Элвис"

На Канском фестивале показали фильм о легенде рок-н-ролла – Элвисе Пресли. В главной роли – Остин Батлер. Помощника певца сыграл Том Хэнкс. Снял музыкальный байопик Баз Лурман.

Режиссер известен публике по фильмам "Мулен Руж" и "Великий Гэтсби". По скромным подсчетам, на съемки картины потратили 200 миллионов долларов. Подробнее – в сюжете проекта The City.