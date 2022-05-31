"Тайны кино": "Хождение по мукам", "Восхождение", "В поисках капитана Гранта"

Простой мужик Алексей Красильников, терзаемый душевными муками Коля Рыбак, шотландский аристократ с идеальными манерами Мак-Наббс. Созданные Владимиром Гостюхиным образы были всегда разными, но непременно яркими и запоминающимися. Возможно потому, что этот артист не просто играл своих персонажей, а проживал их. И работал, не жалея сил, лишь бы его новый герой был настоящим.

Из-за чего Гостюхину пришлось проплыть пять километров в море на съемках сериала "В поисках капитана Гранта"? Как простая поездка на поезде помогла ему получить главную роль в фильме "Охота на лис"? Каким образом Владимир Васильевич попал в картины "Хождение по мукам" и "Восхождение"? И как счастливый случай превратил технического работника сцены в популярного артиста?

Об этом – в программе "Тайны кино".