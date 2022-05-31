Картины Кандинского и Малевича украли у мужчины в Москве – СМИ

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У мужчины в Москве украли полотна Кандинского, Малевича, Суетина и других авторов. Ущерб составил 14 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию с заявлением обратился мужчина, который рассказал, что продал картины известных художников своему знакомому, а денег от него не получил. По словам мужчины, среди картин были работы Кандинского, Малевича, Суетина, а также других художников", – отметил он.

Уточняется, что потерпевший требовал за полотна 200 тысяч долларов.

По данным собеседника агентства, мужчина через знакомую передал картины предполагаемому покупателю под расписку. Однако тот связался с потерпевшим один раз, при этом так и не заплатив денег за полученные полотна.

В настоящее время полицейскими проводится проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что в Государственной Третьяковской галерее завершилась реставрация полотна Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", которая подверглась нападению вандала в 2018 году.

Эта уникальная для отечественной практики по объему и сложности работ реставрация длилась четыре года. Отмечается, что при восстановлении повреждений специалисты использовали новейшие материалы и технологии, а также разработали целый ряд ноу-хау, впервые успешно примененных в реставрационной области.

