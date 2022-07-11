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Происшествия

01:55

Потолок обрушился на пожилую пару в ДК в Хабаровском крае

происшествиярегионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Потолок обрушился на головы пожилых супругов в сельском доме культуры в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что инцидент произошел во время празднования Дня любви, семьи и верности в ДК поселка Хор района имени Лазо.

"В результате произошедшего пострадала семейная пара, которая доставлена в медицинское учреждение с диагнозами гематома, ушиб – у женщины, рассечение кожи головы – у мужчины", – говорится в сообщении.

Проверку по факту ЧП начала районная прокуратура.

Как уточняет РИА Новости, в больнице пострадавшим наложили швы и отпустили домой. Также уточняется, что семья пришла на мероприятие в ДК для вручения знака "За супружеское долголетие – 50 лет супружеской жизни".

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при обрушении лепнины в центре Санкт-Петербурга. По данным жилищно-коммунальной службы города, износ дома превышает 60%.

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