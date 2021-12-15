Два человека пострадали при обрушении лепнины в центре Петербурга

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С дома в центре Санкт-Петербурга обрушилась лепнина, в результате чего пострадали два человека. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах.

"Заместители начальника 76-го отдела полиции. У них небольшие ушибы, которые они получили при падении на них лепнины с эркера второго этажа дома на 4-й Советской улице", – сказал источник.

По данному факту прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На месте работает жилищно-коммунальная служба. Там отмечают, что износ дома превышает 60%.

Ранее сообщалось, что в результате частичного обрушения облицовки фасада жилого дома на проспекте Мира в Москве пострадала женщина. Ей понадобилась медицинская помощь. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

