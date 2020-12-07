Прокуратура начала проверку после обрушения потолка в школе в Орехово-Зуеве

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Прокуратура Подмосковья начала расследование в связи с обрушением потолка в школе в Орехово-Зуеве. Об этом РИА Новости заявили представители ведомства.

Ранее в Сети появилась информация, что в школе № 11 в Орехово-Зуеве произошло обрушение потолка. В образовательном учреждении в этот момент были учащиеся, однако в результате происшествия никто не пострадал.

"В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц по содержанию и ремонту помещений школы", – говорится в сообщении ведомства.

В дальнейшем следователи решат, нужно ли принимать меры реагирования.

Ранее в детском саду в Кемерове обрушился потолок. По предварительным данным, случилось это из-за скрытого дефекта конструкции потолочного перекрытия.