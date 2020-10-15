Прокуратура Москвы начала проверку после обрушения потолка в ТЦ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прокуратура Москвы сообщила о начале проверки по факту обрушения части потолка в торговом центре. Об этом передает Агентство "Москва".

По имеющимся данным, инцидент случился 14 октября в ТЦ на Мичуринском проспекте. В районе фудкорта, вблизи прилавка сетевого ресторана быстрого питания обрушилась часть потолка.

"По данному факту прокуратура Москвы проводит проверку. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования", – пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал.

Проверку поручено провести Никулинской межрайонной прокуратуре. Сотрудникам ведомства предстоит установить причины произошедшего, а также дать оценку действиям ответственных за безопасность, обслуживание и эксплуатацию торгового центра.

Ранее СК начал проверку по факту обрушения потолка в жилом доме в Москве. Инцидент произошел в Печатниковом переулке в центре столицы.