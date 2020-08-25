В СК проверяют информацию об обрушении потолка на пожилую женщину в Лобне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Началась доследственная проверка информации из телесюжета об обрушении части потолочных перекрытий в коммунальной квартире ветхого дома на пенсионерку в Лобне, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

"Также проверят наличие коммунальных проблем в ряде подобных домов в Лобне, проживание в которых может быть опасным для жильцов", – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц местной администрации и управляющей компании.

Ранее сообщалось, что девочка погибла и два мальчика пострадали после обрушения плиты на заброшенной конюшне. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе собственника заброшенного объекта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.