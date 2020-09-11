СК начал проверку по факту обрушения потолка в жилом доме в Москве

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Правоохранительные органы инициировали доследственную проверку по факту обрушения потолка в квартире жилого дома в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как рассказала старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по городу Юлия Иванова, инцидент произошел в Печатниковом переулке, на месте ремонта кровли жилого здания.

"По данным следствия, днем 11 сентября 2020 года в ходе ремонта кровли жилого дома, расположенного в Печатниковом переулке, произошло частичное обрушение потолочного перекрытия. Женщина, проживающая в квартире, а также мужчина, производивший работы на крыше, в результате инцидента серьезных травм не получили", – рассказала представитель СК.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение вынесут по итогам проверки.

В начале сентября в Самаре обрушилась часть стены трехэтажного дома. В результате инцидента никто не погиб, однако жильцов квартир потребовалось временно переселить.

