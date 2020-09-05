В центре Самары обрушилась стена жилого дома

19:27
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Часть стены трехэтажного жилого дома обрушилась в Самаре. Об этом сообщил МЧС по области.
Инцидент произошел в Ленинском районе города на Галактионовской улице, доме 153.
В МЧС рассказали, что обрушилась часть несущей стены в доме 1910 года постройки на девять квартир. В них зарегистрированы 50 человек.
Отмечается, что пострадавших и погибших нет. Обрушение разрушило три квартиры, жильцов которых поселили в пункте временного проживания на улице Ленинская, 156.
Ранее сообщалось, что после обрушения плиты на заброшенной конюшне погибла девочка и пострадали два мальчика. Предварительно, несовершеннолетние гуляли на конюшне, когда на них обрушилась плита перекрытия.
В Индии из-под завалов рухнувшего дома спасли около 60 человек
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