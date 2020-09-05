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Происшествия

19:27

В центре Самары обрушилась стена жилого дома

происшествия

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Часть стены трехэтажного жилого дома обрушилась в Самаре. Об этом сообщил МЧС по области.

Инцидент произошел в Ленинском районе города на Галактионовской улице, доме 153.

В МЧС рассказали, что обрушилась часть несущей стены в доме 1910 года постройки на девять квартир. В них зарегистрированы 50 человек.

Отмечается, что пострадавших и погибших нет. Обрушение разрушило три квартиры, жильцов которых поселили в пункте временного проживания на улице Ленинская, 156.

Ранее сообщалось, что после обрушения плиты на заброшенной конюшне погибла девочка и пострадали два мальчика. Предварительно, несовершеннолетние гуляли на конюшне, когда на них обрушилась плита перекрытия.

В Индии из-под завалов рухнувшего дома спасли около 60 человек

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