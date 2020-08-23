В музее имени Бахрушина обрушилась часть потолка

Видео: Москва 24

В театральном музее имени Бахрушина в столице обрушилась часть потолка, передает телеканал Москва 24.

По данным СМИ, пострадала 56-летняя женщина, и ее госпитализировали. В то же время сотрудники музея не подтверждают информацию о пострадавшей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Разбитой оказалась витрина с сувенирной продукцией, весь пол в осколках.



Сейчас музей работает в штатном режиме. Комната, где произошел обвал, закрыта от посетителей. Купить сувениры не получится, но просто посетить музей можно.

Ранее в Уфе после взрыва бытового газа в жилом доме обрушилась стена и обвалился потолок, пострадали три человека.

