Потолок обрушился в кафе на западе Москвы

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На западе Москвы в кафе обрушился подвесной потолок из гипсокартона. Инцидент случился в торговом центре "Обувь-Сити" на проспекте Вернадского, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что обрушение произошло на площади в 100 квадратных метров.

Из помещения были эвакуированы 10 человек. Известно, что в результате произошедшего обошлось без пострадавших.

Ранее кровля обрушилась на посетителей кафе в Новосибирске. Спасатели извлекли из-под завалов пять человек, одна девушка погибла.