Во французском Амьене провалилась часть улицы

12 августа, 20:44
12 августа, 20:44
Поделиться в социальных сетях:
Фото: скриншот видео twitter.com/CourrierPicard
В центре французского Амьена, рядом со зданием мэрии, ушла под землю часть улицы. В результате образовался провал диаметром десять и глубиной пять метров, пишет Courrier Picard.
Как уточняет издание, ЧП случилось утром 12 августа. Аварийный участок перед верандой ресторан La Bonne humeur огородили периметром безопасности.
EN IMAGES Un grand trou juste derrière la mairie d'#Amiens, des habitants évacuéshttps://t.co/4SCKtr6hLa pic.twitter.com/ZsR7Q6dNT1— Courrier picard (@CourrierPicard) 12 августа 2019 г.
Полиция опасается, что площадь провала может увеличиться. В связи с этим из дома по соседству эвакуировали троих жильцов. Их временно разместили в здании мэрии. Как отмечает Courrier Picard, в районе провала пришлось отключить водо-, газо- и электроснабжение.
По предварительным данным, причиной ЧП стало обрушение естественной полости, а не утечка воды, размывшей грунт под асфальтом. Как пояснили специалисты, под землей в центре Амьена расположено множество пещер античного времени. Впоследствии они стали частью средневековой крепости.
Ранее сообщалось, что автомобиль провалился в яму на юго-востоке Москвы. На двухполосной дороге напротив дома № 4 на 2-й Кабельной улице образовался провал грунта, куда и угодила легковушка. В результате инцидента никто не пострадал.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: