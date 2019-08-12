Во французском Амьене провалилась часть улицы

Фото: скриншот видео twitter.com/CourrierPicard

В центре французского Амьена, рядом со зданием мэрии, ушла под землю часть улицы. В результате образовался провал диаметром десять и глубиной пять метров, пишет Courrier Picard.

Как уточняет издание, ЧП случилось утром 12 августа. Аварийный участок перед верандой ресторан La Bonne humeur огородили периметром безопасности.

EN IMAGES Un grand trou juste derrière la mairie d'#Amiens, des habitants évacuéshttps://t.co/4SCKtr6hLa pic.twitter.com/ZsR7Q6dNT1 — Courrier picard (@CourrierPicard) 12 августа 2019 г.



Полиция опасается, что площадь провала может увеличиться. В связи с этим из дома по соседству эвакуировали троих жильцов. Их временно разместили в здании мэрии. Как отмечает Courrier Picard, в районе провала пришлось отключить водо-, газо- и электроснабжение.

По предварительным данным, причиной ЧП стало обрушение естественной полости, а не утечка воды, размывшей грунт под асфальтом. Как пояснили специалисты, под землей в центре Амьена расположено множество пещер античного времени. Впоследствии они стали частью средневековой крепости.

Ранее сообщалось, что автомобиль провалился в яму на юго-востоке Москвы. На двухполосной дороге напротив дома № 4 на 2-й Кабельной улице образовался провал грунта, куда и угодила легковушка. В результате инцидента никто не пострадал.