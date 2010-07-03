Во Франции рухнул тушивший пожар самолет-амфибия

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Во французском департаменте Гар потерпел крушение самолет-амфибия, тушивший лесной пожар, сообщает портал France Info.

Инцидент произошел с самолетом Tracker, который вмещает до 3,4 тонны воды. Самолет задействовали на тушении пожаров, которые бушуют в департаменте с начала недели.

О судьбе экипажа воздушного судна пока ничего неизвестно. К месту происшествия направились спасатели.

В конце июля самолет армейской авиации Пакистана потерпел крушение во время тренировочных полетов. Воздушное судно упало в районе жилого квартала в городе Равалпинди.