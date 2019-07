Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

Момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана сняли на видео.

Самолет армейской авиации Пакистана потерпел крушение во время тренировочных полетов в ночь на 30 июля. Воздушное судно упало в районе жилого квартала в городе Равалпинди. После авиакатастрофы произошел пожар, который охватил несколько зданий.

По последним данным, в результате ЧП погибли 19 человек, в том числе два пилота. Еще 16 человек получили различные ранения, сообщает РИА Новости.

Live video of #Pakistan aviation aircraft crash. Five persons including two pilots die in the crash.#Aircrash pic.twitter.com/9aP0zfFSxk