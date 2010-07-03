Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

Фото: скриншот видео twitter.com/ShekhawatMajor

Момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана сняли на видео.

Самолет армейской авиации Пакистана потерпел крушение во время тренировочных полетов в ночь на 30 июля. Воздушное судно упало в районе жилого квартала в городе Равалпинди. После авиакатастрофы произошел пожар, который охватил несколько зданий.

По последним данным, в результате ЧП погибли 19 человек, в том числе два пилота. Еще 16 человек получили различные ранения, сообщает РИА Новости.

Live video of #Pakistan aviation aircraft crash. Five persons including two pilots die in the crash.#Aircrash pic.twitter.com/9aP0zfFSxk — Major RS Shekhawat , Veteran (@ShekhawatMajor) 30 июля 2019 г.



27 июля сообщалось о крушении легкомоторного самолета в городском округе Серпухов Московской области. Легкомоторный самолет, вылетевший из аэродрома деревни Дракино, задел линии электропередачи. На борту находились пилот и паcсажир. Оба погибли.

