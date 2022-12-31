Россиянка упала со скалы в Абхазии

Фото: mchs.apsny.land

Российская путешественница упала со скалы в Абхазии, у нее зафиксировали серьезные травмы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря МЧС региона Романа Лабия.

Происшествие случилось в районе старой Гагры.

"Гражданка России 1973 года рождения из Ростова-на-Дону сорвалась со скалы в районе старой Гагры", – заявил Лабия.

Спасатели быстро прибыли на место происшествия, достали пострадавшую из ущелья и доставили ее в Гагрскую районную больницу.

Ранее сообщалось, что 9 человек начали восхождение на вулкан на Камчатке, трое остались в лагере на высоте 3 300 метров. На высоте 4 158 метров у них возникли проблемы, в результате чего пятеро туристов сорвались и упали в пропасть. В последующие дни поступило сообщение о гибели еще четырех человек.

Туристы, погибшие на Камчатке, были застрахованы

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