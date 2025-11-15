Sabah: причиной гибели семьи туристов в Стамбуле могло стать убийство

Фото: depositphotos/slava296

Туристы в Стамбуле могли погибнуть не из-за пищевого отравления, а по причине внешнего вмешательства – убийства или самоубийства. Об этом сообщает газета Sabah.

Ранее газета Milliyet заявила, что женщина и ее двое детей в возрасте 3 и 6 лет, которые приехали 9 ноября на отдых в Стамбул из Германии, умерли. Изначально журналисты предполагали, что причина смерти семьи – пищевое отравление.

Однако газета Sabah сообщает о задержании продавца мидий и рахат-лукума, владельца ресторана и еще одного человека по подозрению в непредумышленном убийстве. Также допрошены сотрудники отеля и повара.

Журналисты выяснили, что 11 ноября семья купила еду в ресторанах и у продавцов на улице, в том числе чечевичный суп, куриную шаурму, рахат-лукум, мидии с рисом и кокореч (блюдо из бараньих субпродуктов. – Прим. ред.). На следующий день женщина и мужчина обратились в больницу. Врачи выявили у супругов "диарею и гастроэнтерит".

В тот же день были госпитализированы дети. После оказания помощи все вернулись в отель. Однако в ночь на 13 ноября семье вновь вызвали скорую помощь. В результате дети скончались в тот же день, а мать – на следующий. Состояние 36-летнего мужчины оценивается как критическое, он находится в отделении интенсивной терапии.

Эксперты уже провели вскрытие тел детей. На их коленях были выявлены синяки, а на слизистой желудка – гиперемия (повышенное наполнение кровью. – Прим. ред.) и следы кровоизлияния в желудке. Иных патологии не было обнаружено. В связи с этим генпрокуратура Стамбула не исключила вероятность внешнего вмешательства, назвав эти смерти "подозрительной".

Телеканал TRT Haber уточнил, что из отеля, где проживала семья туристов из ФРГ, были доставлены в больницу еще двое туристов из Италии и Марокко. Они пожаловались на рвоту. Однако газета Milliyet сообщает, что жизни госпитализированных ничего не угрожает. При этом проживавшие с ними друзья не обращались ко врачам, хотя ели ту же еду.

Ранее россиянка без признаков жизни была обнаружена в отеле в районе Каргыджак, который находится на территории турецкого курорта Аланья. По предварительным данным, 69-летняя Ольга Шаповал на протяжении долгого времени не выходила из номера.

Сотрудники отеля насторожились, поэтому они вызвали экстренные службы. Полиция, прибыв на место происшествия, заметила на полу женщину. В результате врачи определили, что россиянка умерла. После этого правоохранители начали расследование.

