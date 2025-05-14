Врач Болибок предупредил россиян об опасности мышиной лихорадки

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Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что во время уборки на дачах можно заразиться мышиной лихорадкой через экскременты животных. Об этом сообщает RT.

Он также отметил, что можно заразиться лихорадкой, взяв в руки умершую мышь. Если в доме присутствуют мыши, то работать надо в перчатках и масках, а убираться с хлорсодержащими средствами.

Большая часть болезни проходит бессимптомно, уточнил Болибок. Позже появляется температура, головная боль, ломота, может развиться геморрагический синдром, а также признаки кровотечения или кровь в моче. Кроме того, кровоизлияния могут быть на коже, на конъюнктиве, заключил врач.

Ранее сообщалось, что существует перечень из 36 инфекций, способных с наибольшей вероятностью вызвать следующую пандемию. Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что, прежде всего, это грипп, грипп свиной, который был в 2009 году, 2019 году, и сейчас ожидается птичий. В мире существует возможность появления очередного штамма коронавируса, однако он не будет называться COVID-19. Также может возникнуть пандемия метапневмонии, добавил эксперт.