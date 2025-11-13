12 пострадавших в ДТП в Египте россиян продолжают находиться в больнице

Фото: телеграм-канал SHOT

12 туристов из России, пострадавших в ДТП в Египте, все еще находятся на лечении в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство в Хургаде.

Также отмечается, что сейчас 8 человек в находятся отелях, еще 6 вернулись в Россию в соответствии со своим графиком отпусков.

При этом ранее глава управления здравоохранения провинции Красное Море Исмаил аль-Араби заявил РИА Новости, что в больницах остаются 5 российских туристов.

ДТП с участием автобуса, в котором были туристы, и грузового автомобиля произошло на трассе Рас-Гариб – Хургада в египетской провинции Красное Море 11 ноября. В результате столкновения погибла россиянка и гражданин Египта.

Всего пострадали 25 россиян и двое иностранных граждан. Все они были госпитализированы.

В генконсульстве заявили, что 14 российских граждан получили травмы средней тяжести. Однако тяжелых травм удалось избежать.