Четверо пострадавших в ДТП в Египте россиян вернутся 12 ноября

Фото: almasryalyoum.com

Четверо граждан России, которые пострадали в результате ДТП с участием туристического автобуса в Египте, вернутся в страну 12 ноября, рассказали ТАСС в генконсульстве в Хургаде.

В дипмиссии также добавили, что большая часть пострадавших вернулась в отели.

Авария с участием автобуса и грузового автомобиля произошла на трассе Рас-Гариб – Хургада в египетской провинции Красное Море 11 ноября. В результате погибли двое – россиянка и, как писали СМИ, гражданин Египта.

По информации Российского союза туриндустрии (РСТ), пострадали 25 россиян и двое иностранных граждан. Всех доставили в больницы.

В генконсульстве сообщали, что 14 граждан России в результате ДТП получили травмы средней тяжести и были госпитализированы. Тяжелых пострадавших не было.

