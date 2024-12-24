"Известия": 16-летняя девушка умерла в Петербурге после распития алкоголя с сожителем

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Санкт-Петербурге после распития водки со своим сожителем умерла 16-летняя девушка, сообщает газета "Известия" со ссылкой на свой источник.

Собеседник издания рассказал, что вечером 22 декабря 25-летний мужчина распивал вместе с девушкой алкогольные напитки. После возвращения домой она почувствовала себя плохо и легла спать.

"Около 16:00 23 декабря молодой человек обнаружил, что она не дышит, и позвонил в экстренные службы", – рассказал источник СМИ.

В свою очередь, сожитель погибшей рассказал изданию, что они жили вместе в коммунальной квартире с октября этого года. Он отметил, что с родителями девушка не общалась.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время сожитель умершей девушки задержан. Кроме того, были назначены экспертизы для установления причин смерти подростка.

Ранее суд в Красноярске приговорил двух бизнесменов, которые торговали нелегальной алкогольной продукцией, к 2 и 2,5 года колонии общего режима. Суд выяснил, что в 2019–2021 годах они закупали алкоголь у поставщика без лицензии. Напитки производились на основе метилового спирта. В итоге от отравления погибли 9 человек, еще 6 получили легкий бред здоровью.

