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30 ноября, 12:42

Происшествия

В Красноярске осуждены 2 бизнесмена по делу о гибели от отравления алкоголем 9 человек

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Суд в Красноярске приговорил к 2 и 2,5 года колонии общего режима двух предпринимателей, продававших нелегальную алкогольную продукцию, от отравления которой умерли девять человек. Об этом сообщается в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Правоохранители установили, что в период 2019–2021 года подсудимые закупали алкоголь в Санкт-Петербурге у поставщика, у которого отсутствовала лицензия на производство, хранение и сбыт спиртосодержащей продукции.

Напитки изготавливались с грубым нарушением технологии на основе метилового спирта и разливались в непредназначенную для пищевых продуктов тару.

В итоге бизнесмены продали жителям села Тасеево Красноярского края десять канистр со смертельно опасным алкоголем. Помимо погибших, еще 6 жителей получили легкий вред здоровью.

Ранее посетительницу бара "Руки Вверх" госпитализировали с алкогольным отравлением после того, как она на спор выпила чрезмерное количество алкоголя. По данным СМИ, 24-летняя Татьяна употребила двадцать шотов с водкой, виски, ромом, текилой, самбукой и абсентом, после чего потеряла сознание.

Приехавшие врачи скорой помощи более часа пытались помочь девушке, однако она впала в кому. PR-директор сети "Руки Вверх Бар" Петро Шекшеев рассказал, что после случившегося руководство сети ввело ограничения по количеству алкоголя, наливаемого одному посетителю.

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