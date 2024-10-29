Нарколог Казанцев: выпившая 20 шотов москвичка впала в кому из-за интоксикации организма

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Употребление около литра крепкого алкоголя за короткий промежуток времени привел организм девушки, которая выпила 20 шотов в баре "Руки Вверх" в Москве, к интоксикации, сообщил врач-нарколог Алексей Казанцев в беседе с Life.ru.

Эксперт также обратил внимание на то, что у пациентки не возникло рвотного рефлекса, в связи с чем заподозрил у нее начальные признаки алкогольной зависимости.

"Для молодой девушки указанная доза – это очень и очень много", – подчеркнул врач.

Казанцев отметил, что алкоголь – это яд, который разрушает клетки мозга, вызывает отек легких и мозга, а также может привести к внезапной остановке сердца из-за фибрилляции предсердий или желудочков.

Ранее посетительницу бара "Руки Вверх" госпитализировали с алкогольным отравлением после того, как она на спор выпила чрезмерное количество алкоголя. По данным СМИ, 24-летняя Татьяна употребила двадцать шотов с водкой, виски, ромом, текилой, самбукой и абсентом, после чего потеряла сознание. Приехавшие врачи скорой помощи более часа пытались помочь девушке, однако она впала в кому.

PR-директор сети "Руки Вверх Бар" Петро Шекшеев рассказал, что после случившегося руководство сети ввело ограничения по количеству алкоголя, наливаемого одному посетителю.