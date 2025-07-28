Эксперт Шапкин: уменьшение времени продажи алкоголя может активизировать серый рынок

Часы продажи алкоголя в России предложили сократить до промежутка с 11:00 до 19:00. Как полагают в Общественной палате, это позволит увеличить продолжительность жизни населения. Возможны ли такие нововведения и к чему они могут привести, расскажет Москва 24.

Назад в прошлое

В России могут сократить количество часов, разрешенных для продажи алкоголя. Как заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, время нужно ограничить отрезком с 11:00 до 19:00.

"На сегодняшний день те ограничения по продаже алкоголя, которые существуют на федеральном уровне, – с 08:00 до 23:00 – должны быть ужесточены", – уверен он.

Также Рыбальченко напомнил об ограничениях продажи крепкого алкоголя времен СССР, когда купить спиртное можно было только в названные часы, и предложил вводить инициативу постепенно.



Сергей Рыбальченко председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Считаю, что такой режим был бы вполне нормальным, по крайней мере, если каждый год мы снижали бы по одному часу. Например, в следующем году это было бы с 09:00 до 22:00, затем с 10:00 до 21:00 и так далее.

Также общественник подчеркнул необходимость ограничения продажи спиртного в выходные и праздничные дни. Однако он отметил, что нововведения не затронут работу организаций общепита – кроме заведений, куда родители приходят с детьми.



Сергей Рыбальченко председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Антиалкогольные меры являются одним из самых эффективных направлений по повышению ожидаемой продолжительности жизни и снижению сверхсмертности. Сверхсмертность наблюдается у нас как раз в регионах с высоким уровнем употребления алкоголя.

По его словам, реализуемое в России с 2009 года сокращение пространственной, ценовой и временной доступности алкоголя принесло положительные результаты и отразилось, в частности, на демографических показателях.

"Но в регионах, которые проводят активную антиалкогольную политику, эти показатели существенно лучше", – сказал Рыбальченко.

Он назвал результативными меры, принимаемые в Вологодской области, где с 1 марта 2025 года начали действовать новые правила: алкоголь в будние дни можно приобрести только с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни режим продажи сохранился: купить спиртное можно с 08:00 до 23:00.

Федеральным законом в России продажа алкоголя в розничных точках запрещена с 23:00 до 08:00, однако регионы вправе устанавливать дополнительные ограничения по времени и условиям продажи спиртного, в том числе вводить полный запрет, за исключением мест общественного питания. В СССР с 1972 года крепкие напитки продавались в магазинах с 11:00 до 19:00. Во время антиалкогольной кампании в 1980-х период продажи алкоголя был сокращен до 14:00–19:00.



"Это экстремальное решение"

Ежегодно из-за распития спиртного умирают сотни тысяч человек. Об этом в беседе с Москвой 24 напомнила зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

"К сожалению, в России действительно есть проблема алкоголизма. По данным статистики за 2024 год, в результате употребления крепкого алкоголя умерло порядка 300 тысяч человек. Причинами становились острые отравления, сердечно-сосудистая патология и цирроз печени", – сказала она.



Татьяна Соломатина зампред комитета Госдумы по охране здоровья Мне кажется, что любое мероприятие, связанное с ограничением продажи алкоголя, – это хорошая инициатива для уменьшения его потребления.

Однако такие ограничения могут спровоцировать всплеск несанкционированной торговли. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

"Несколько лет назад в Московской области ввели ограничения – алкоголь разрешили продавать только до 21:00. Позже Мособлдума все-таки отменила это нововведение, потому что стала процветать несанкционированная торговля алкогольной продукцией в неурочные часы", – отметил он.

Также эксперт подчеркнул, что для уменьшения потребления алкоголя стоит сократить количество торговых точек.

"На сегодняшний день в Подмосковье проживают порядка 9 миллионов человек, а точек продажи алкоголя – 12 тысяч, и это те, которые имеют лицензию и могут официально продавать крепкий алкоголь. Для торговли пивом, сидром, медовухой и пуаре лицензия не нужна, а точек, торгующих этими напитками, 18 тысяч", – объяснил Шапкин.





Павел Шапкин руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Ранее предлагалось фактически сократить количество точек почти в 16 раз. Я думаю, что для начала надо попробовать сократить хотя бы в два раза.

При этом, по словам эксперта, с 2006 года у регионов есть право самостоятельно устанавливать часы, разрешающие торговлю алкоголем.

"Но если сейчас будут введены дополнительные ограничения и продажа будет ограниченна до 19:00, то возникнет другой вопрос – некоторые регионы считают, что такой запрет чрезмерен. Они будут просить полномочий по тому, чтобы продлять разрешенные часы, чтобы вводить дополнительные послабления. То есть придется регионам тогда давать вместе с этим более жестким запретом и полномочия по его смягчению. Поэтому я считаю, что региональных полномочий вполне достаточно", – подчеркнул Шапкин.

Кроме того, он уверен, что аналогичная практика во времена СССР несопоставима с современностью, утверждает Шапкин. Подобные запреты действовали в советское время не для ограничения распития, а потому, что в то время все магазины работали по аналогичному графику, заключил он.