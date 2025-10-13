Минфин не исключил пересмотра ставки налога на роскошь

Фото: depositphotos/blinow61

Минфин России может вернуться к пересмотру ставки налога на роскошь, заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, это направление "возможно к проработке", однако не в этом финансовом году.

"Больших денег не даст. Поэтому в нашем текущем пакете мы эти предложения не включили", – пояснил министр.

Кроме того, он подчеркнул, что в 2026 году "было бы неправильно" повышать НДФЛ.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов предложил увеличить с 4 до 80 тысяч рублей помощь от работодателя, не облагаемую налогами и страховыми взносами.

Он отметил, что сумма увеличивалась лишь в 2005 году, когда минимальный размер оплаты труды составлял 800 рублей. При этом с 1 января 2026 года она будет составлять лишь 15% МРОТ. Положениями проекта предлагается увеличить указанную сумму до 3 МРОТ.

