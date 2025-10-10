Минфин РФ не планирует менять шкалу НДФЛ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Минфин РФ не планирует вносить изменения в шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом заявила первый заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова.

Выступая на заседании комитета Госдумы по экономической политике, политик пояснила, что данное решение избыточно.

В конце мая текущего года депутаты Госдумы предложили снизить НДФЛ до 8% для работников до 35 лет. Парламентарии отмечали, что это предложение относится к гражданам, чей среднедушевой доход на семью не превышает более 2 размеров регионального минимального прожиточного минимума.

В частности, при общей низкой безработице в стране ее уровень среди граждан 20–24 лет достигает 12,5%. Это приводит к задержкам в создании семьи и формированию "ловушки бедности".