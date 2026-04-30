Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 09:20

Общество
Юрист Александрова: за неправильное размещение флага РФ грозит штраф до 150 тыс рублей

Россиян предупредили о штрафах за неправильное вывешивание флага

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За неправильное размещение флага России предусмотрены штрафы до 150 тысяч рублей. Об этом в беседе с News.ru предупредила юрист Людмила Александрова.

Эксперт напомнила, что российский флаг нельзя вешать боком или вверх ногами, а также изменять его внешний вид. Кроме того, рядом с другими символами триколор не должен располагаться ниже остальных.

"Нарушение порядка официального использования государственного флага, герба или гимна РФ влечет наложение административного взыскания в размере 2–3 тысяч рублей, для должностных лиц – 5–7 тысяч рублей, а для юридических лиц – 100–150 тысяч рублей", – сказала Александрова.

При этом за умышленное осквернение государственных символов грозит уголовная ответственность. К этому относят срывание флага или герба, забрасывание грязью, сжигание, нанесение рисунков и прочее.

В таком случае нарушителю грозит ограничение свободы на срок до года, либо принудительные работы, либо арест на 3–6 месяцев.

Кроме того, штраф в размере 4 000 рублей могут получить граждане, которые самовольно обрезали ветки или срубили дерево во дворе многоэтажного дома. Также срубившего дерево могут обязать возместить ущерб, нанесенный экологии.

Законный путь вырубки начинается с коллективного решения владельцев квартир на общем собрании. Далее потребуется вызвать специалистов санитарной службы для замера уровня естественной освещенности.

Читайте также


общество

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

