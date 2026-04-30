Юрист Александрова: за неправильное размещение флага РФ грозит штраф до 150 тыс рублей

За неправильное размещение флага России предусмотрены штрафы до 150 тысяч рублей. Об этом в беседе с News.ru предупредила юрист Людмила Александрова.

Эксперт напомнила, что российский флаг нельзя вешать боком или вверх ногами, а также изменять его внешний вид. Кроме того, рядом с другими символами триколор не должен располагаться ниже остальных.

"Нарушение порядка официального использования государственного флага, герба или гимна РФ влечет наложение административного взыскания в размере 2–3 тысяч рублей, для должностных лиц – 5–7 тысяч рублей, а для юридических лиц – 100–150 тысяч рублей", – сказала Александрова.

При этом за умышленное осквернение государственных символов грозит уголовная ответственность. К этому относят срывание флага или герба, забрасывание грязью, сжигание, нанесение рисунков и прочее.

В таком случае нарушителю грозит ограничение свободы на срок до года, либо принудительные работы, либо арест на 3–6 месяцев.

Кроме того, штраф в размере 4 000 рублей могут получить граждане, которые самовольно обрезали ветки или срубили дерево во дворе многоэтажного дома. Также срубившего дерево могут обязать возместить ущерб, нанесенный экологии.

Законный путь вырубки начинается с коллективного решения владельцев квартир на общем собрании. Далее потребуется вызвать специалистов санитарной службы для замера уровня естественной освещенности.