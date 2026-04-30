Юрист Александрова: за неправильное размещение флага РФ грозит штраф до 150 тыс рублей

30 апреля, 09:20
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За неправильное размещение флага России предусмотрены штрафы до 150 тысяч рублей. Об этом в беседе с News.ru предупредила юрист Людмила Александрова.
Эксперт напомнила, что российский флаг нельзя вешать боком или вверх ногами, а также изменять его внешний вид. Кроме того, рядом с другими символами триколор не должен располагаться ниже остальных.
"Нарушение порядка официального использования государственного флага, герба или гимна РФ влечет наложение административного взыскания в размере 2–3 тысяч рублей, для должностных лиц – 5–7 тысяч рублей, а для юридических лиц – 100–150 тысяч рублей", – сказала Александрова.
При этом за умышленное осквернение государственных символов грозит уголовная ответственность. К этому относят срывание флага или герба, забрасывание грязью, сжигание, нанесение рисунков и прочее.
В таком случае нарушителю грозит ограничение свободы на срок до года, либо принудительные работы, либо арест на 3–6 месяцев.
