Уровень доверия россиян Путину превысил 79%

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Уровень доверия населения России к Владимиру Путину вырос на 0,6% и составил 79,3%. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на сайте.

Опрос проводился с 3 по 9 марта среди 1,6 тысячи россиян. Кроме того, уровень поддержки работы президента увеличился на 0,5% и достиг 77,2%. Доля одобряющих деятельность правительства Российской Федерации не изменилась и осталась на уровне 52%.

Также работу премьер-министра Михаила Мишустина оценили положительно 53,1% респондентов. Вместе с тем 61,6% респондентов отметили, что уверены в Мишустине.

Участники опроса также выразили свое отношение к лидерам политических партий. Геннадию Зюганову, председателю ЦК КПРФ, доверяют 34,1% респондентов (плюс на 1,4%). Сергею Миронову, лидеру партии "Справедливая Россия – За правду", выразили доверие 30,6% опрошенных (плюс 3,7%), Леониду Слуцкому, лидеру ЛДПР, – 23,8% респондентов (рост на 2,3%), а Алексею Нечаеву, председателю партии "Новые люди", – 10,1% участников опроса (плюс 1,2%).

Вместе с тем уровень поддержки партии "Единая Россия" достиг почти 35% (минус 0,4%). Фракция КПРФ получила поддержку 10,4% респондентов (плюс 0,4%). ЛДПР поддержали 10,5% опрошенных (минус 0,7%). В свою очередь, "Справедливая Россия – За правду" получила поддержку 4,4% респондентов (плюс 0,4%), а партия "Новые люди" получила поддержку 6,6% опрошенных.

По результатам прошлого опроса, который был проведен в период с 24 февраля по 2 марта, уровень доверия к Путину составлял 78,7%. Кроме того, тогда уровень доверия президенту России снизился на 1,1%, а уровень одобрения деятельности главы государства – на 0,5% (он составил 76,7%).

Ранее официальный представитель Кремля назвал российского лидера не менее уникальным президентом, чем президент США Дональд Трамп. Он отметил, что к настоящему моменту Путин находится у власти 25 лет, а уровень его поддержки со стороны населения "беспрецедентно зашкаливает".