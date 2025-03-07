ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет 78,7%

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Уровень доверия Владимиру Путину среди жителей России составляет 78,7%, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование проводилось с 24 февраля по 2 марта среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Согласно опросу, уровень доверия президенту России снизился на 1,1%, а уровень одобрения деятельности главы государства – на 0,5% (он составил 76,7%).

Что касается деятельности правительства страны, то ее одобряют 52,4% респондентов (минус 0,5%). Работой премьер-министра Михаила Мишустина довольны 53,2% опрошенных (без изменений), доверяют ему 61,6% (минус 0,8%).

Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову доверие высказали 32,7% россиян (минус 0,8%), председателю "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову – 26,9% (плюс 0,6%), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому доверяют 21,5% (минус 0,6%).

В конце февраля опрос Фонда "Общественное мнение" показал, что уровень доверия Владимиру Путину составляет 81%. Кроме того, 82% опрошенных отметили хорошую работу главы государства на должности, а 56% респондентов одобрили деятельность правительства.

Ранее половина опрошенных россиян назвала Путина политиком 2024 года. Такое звание президент России получает с 2006-го.