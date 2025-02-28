Более 80% россиян выразили доверие Путину

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За прошедшую неделю уровень доверия к Владимиру Путину вырос на 1% и составил 81%. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" на сайте.

Кроме того, 82% опрошенных отметили хорошую работу главы России на должности. 56% респондентов одобрили деятельность правительства. Этот показатель увеличился на 3 процентных пункта за последнюю неделю.

Также 57% участников опроса указали на эффективную работу премьер-министра России Михаила Мишустина. Это на 1 процентный пункт больше, чем в предыдущем опросе.

Респонденты рассказали, что положительно относятся к работе партии "Единая Россия". Уровень ее поддержки составляет 47% (рост на 3 процентных пункта). 8% опрошенных выразили поддержку фракции КПРФ и еще 9% респондентов оценили работу ЛДПР.

Также 3% россиян посчитали, что партия "Справедливая Россия – За правду" хорошо выполняет свои обязанности, в то время как уровень поддержки фракции "Новые люди" вырос на 1% и составил 3%.

Ранее половина опрошенных россиян (50%) назвала Путина политиком года. Второе место в рейтинге занял Мишустин (18%), а третье – глава российского МИД Сергей Лавров (14%). Также в списке оказались председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, а также постпред России в ООН Василий Небензя – все они набрали по 2%.