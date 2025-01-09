ВЦИОМ: 50% россиян признали Путина политиком года

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Половина опрошенных россиян (50%) назвала Владимира Путина политиком года. Такое звание президент РФ получает с 2006 года, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на статистику ВЦИОМ.

Второе место в рейтинге занял премьер-министр России Михаил Мишустин (18%), а третье – глава российского МИД Сергей Лавров (14%).

Кроме того, в списке оказались председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, а также постпред России в ООН Василий Небензя – все они набрали по 2%.

Спортсменом 2024 года респонденты признали фигуриста Романа Костомарова и хоккеиста Александра Овечкина, которые набрали по 3%.

По данным на 27 декабря прошлого года, уровень доверия россиян российскому лидеру составляет 78%, следует из результатов опроса среди 1,5 тысячи граждан. Также 51% положительно оценил работу правительства, а 58% – деятельность Мишустина.

Среди российских фракций самый уровень поддержки у "Единой России" (43%), следом расположились ЛДПР (9%) и КПРФ (8%).