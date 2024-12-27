78% россиян доверяют Владимиру Путину

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Уровень доверия российских граждан Владимиру Путину составляет 78%, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение", в котором приняли участие 1,5 тысячи россиян.

"Также большинство населения (80% – без изменений) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", – говорится в сообщении.

Помимо этого, 51% опрошенных дали положительную оценку деятельности правительства, 58% отметили хорошую работу главы кабмина Михаила Мишустина.

Среди российских фракций самый высокий уровень поддержки у "Единой России" – 43%, далее следуют ЛДПР – 9% и КПРФ – 8%. За ними расположились "Справедливая Россия – За правду" – 2% и "Новые люди" – 2%.

Ранее Путин заявил, что опора на людей, их доверие и поддержка очень важны для власти любого уровня. Глава государства высказался об этом на встрече с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой, которая в свою очередь отметила, что граждане "хотят иметь на всех уровнях очень ответственную, предсказуемую, понятную власть".