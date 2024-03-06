Путин заявил, что настоящий лидер должен думать о будущих поколениях

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Отличительной чертой настоящего лидера является способность думать не о будущих выборах, а о будущих поколениях. Об этом заявил Владимир Путин во время Всемирного фестиваля молодежи, пишет ТАСС.

По его словам, властям всегда приходится делать выбор в той или иной сфере, и далеко не каждое решение будет устраивать всех среди населения.

"Но нужно думать о конечном результате и работать на благо страны, на благо народа, на благо людей", – добавил Путин.

Президент РФ признался, что этот процесс непростой.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что после выборов президента России грядет самый успешный этап развития страны.

Результаты опроса ВЦИОМ показали, что 80% россиян планируют голосовать на предстоящих выборах президента России. В исследовании приняли участие 1 600 человек в возрасте старше 18 лет из разных регионов РФ.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Члены Московской избирательной комиссии получили тираж бюллетеней на выборы президента РФ