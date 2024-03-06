Песков считает, что в России самая лучшая демократия

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В России самая лучшая демократия, и Москва не потерпит ее критики со стороны некоторых стран, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на марафоне "Знание. Первые".

По его словам, Россия проведет такие выборы, которые нужны ее народу.

"Мы не будем больше терпеть разных резолюций парламентов других стран, которые говорят, что наши выборы не такие, как им нравятся. Мы будем проводить такие выборы, которые нужны нашему народу", – добавил Песков.

Он подчеркнул, что Москва не будет терпеть вмешательство в свою жизнь, внутренние дела и политику. Представитель Кремля также заметил, что РФ открыта для отношений по принципу "народ с народом" и будет их развивать.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки Запада вмешаться в президентские выборы в РФ заведомо обречены на провал.

Захарова напомнила о недавних словах главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, который призвал страны Запада не признавать результаты российских выборов. По ее мнению, министру следует учитывать, что кто-то может выступить с аналогичными заявлениями в адрес его страны.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что Запад готовит и уже проводит массированные кибератаки в преддверии выборов президента России, но избирательная система показывает устойчивость.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.