В МИД заявили, что попытки вмешательства в выборы президента РФ обречены на провал

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Попытки Запада вмешаться в президентские выборы в РФ заведомо обречены на провал, считает официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Могу заверить, что все попытки вмешательства во внутренние дела РФ, в частности, в процессе проведения наших выборов, обречены, во-первых, на провал, а, во-вторых, аукнутся им", – цитирует ее ТАСС.

Захарова напомнила о недавних словах главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, который призвал страны Запада не признавать результаты российских выборов. По ее мнению, министру следует учитывать, что кто-то может выступить с аналогичными заявлениями в адрес его страны.

В свою очередь, в Финляндии СМИ пытаются демонизировать РФ и дискредитировать ее руководство, добавила Захарова.

"Они просто доходят до абсурда. Некоторые так называемые эксперты Финляндии всерьез готовы рассуждать о возможности использования Москвы в выборах главы государства для "оказания гибридного влияния на Финляндию", – высказалась она.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что Запад готовит и уже проводит массированные кибератаки в преддверии выборов президента России, но избирательная система показывает устойчивость.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.