В МИД РФ заявили, что Запад проводит кибератаки в преддверии выборов президента РФ

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Запад готовит и уже проводит массированные кибератаки в преддверии выборов президента России, но избирательная система показывает устойчивость. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Аскальдовича.

На прошедших в 2023 году муниципальных выборах, по информации Центризбиркома, только за один день было отражено примерно 170 тысяч кибератак, напомнил он на совещании Комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Аскальдович подчеркнул, что отечественная избирательная система оказалась устойчивой против внешнего кибервоздействия. По его мнению, это является показателем того, насколько велико давление "недругов" на Россию.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы Латвии в адрес голосующих на президентских выборах РФ за рубежом являются "латвийской диктатурой".

До этого министр юстиции страны Инеса Либиня-Эгнере пригрозила участникам голосования уголовной ответственностью. По ее мнению, голосование в российском посольстве в Риге является поддержкой военного конфликта на Украине.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

В тестовом голосовании перед выборами в Москве приняли участие 716 тыс человек