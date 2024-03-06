В ЦИК заявили, что после выборов президента РФ грядет самый успешный этап развития страны

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После выборов президента России грядет самый успешный этап развития страны. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова во время марафона "Знание. Первые" на Всемирном фестивале молодежи.

"У меня в этом нет никаких сомнений. К этому мы идем все вместе, уверенно и последовательно", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее сообщалось, что свыше 3,75 миллиона человек подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах российского президента. По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, еще больше 2,65 миллиона избирателей подали заявления для голосования на других участках по месту своего пребывания.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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