Более 3,75 млн человек подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Более 3 750 000 человек подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах российского президента. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома РФ (ЦИК) Николай Булаев.

Он подчеркнул, что еще более 2 650 000 избирателей подали свои заявления для голосования на других участках по месту своего нахождения.

"В общей сложности у нас подано 6 400 000 заявлений", – уточнил представитель ЦИК, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что 5 марта началось тестирование федеральной платформы ДЭГ на выборах президента РФ, которое продлится до 16 часов 6 марта. Всего в тесте, по данным ЦИК, смогут принять участие 3 535 237 избирателей, которые подали заявление и получили статус "Учтено".

До этого аналогичное тестирование электронного голосования прошло 2 марта в Москве. В нем приняли участие 716 000 человек.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Прием заявок на электронное голосование на выборах стартовал на "Госуслугах"