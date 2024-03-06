06 марта, 21:51Политика
Путин заявил, что любая война – это трагедия
Фото: ТАСС/POOL/Рамиль Ситдиков
Любая война и любые боевые действия – это трагедия. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, сообщает ТАСС.
По словам российского лидера, ситуация в мире непростая, много проблем и горячих точек.
"Вот у нас рядом с нашими соседями конфликт. Боевые действия идут. Куда же еще проблемнее?" – задался вопросом российский президент и уточнил, когда люди воюют друг с другом, погибают и получают ранения – это всегда трагедия.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что российская армия изменила свою тактику в зоне спецоперации, войска РФ "давят на всех направлениях". Он указал, что военнослужащие ведут огневые поражения не только на линии боевого столкновения, но и в тылу. Марочко добавил, что линия боевого соприкосновения не может существовать без сильного тыла, а у украинской армии в этом вопросе есть проблемы, подчеркнул он.
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