В ЛНР сообщили, что ВС России изменили свою тактику

Фото: 123RF/bumbledee

Вооруженные силы России приняли решение изменить свою тактику, войска РФ "давят на всех направлениях". Об этом подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил в эфире радио КП.

"Мы ведем огневые поражения не только на линии боевого соприкосновения, но и глубоко в тылу. То есть я могу предполагать, что сейчас объем разведданных весьма хороший и есть цели, значит, их нужно поражать. Это все, естественно, хорошо сказывается на ходе боевых действий", – сказал он.

По словам Марочко, линия боевого соприкосновения не способна существовать без сильного тыла. У ВСУ в этом вопросе есть проблемы, поскольку российская армия наступает на всех направлениях, указал он.

Между тем стало известно, что системы противовоздушной обороны РФ впервые сбили управляемую авиационную бомбу AASM Hammer производства Франции. По данным Минобороны России, за минувшие сутки российские ПВО также уничтожили 9 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

Вместе с тем в ведомстве указали, что экипаж российского танка Т-72Б3 с первого выстрела ликвидировал украинский танк Abrams американского производства.

Американские танки Abrams для ВСУ прибыли в Литву