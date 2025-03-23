Прокуратура просит суд арестовать мэра Стамбула Экрема Имамоглу

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Генеральная прокуратура Стамбула направила в суд ходатайство об аресте мэра города Экрема Имамоглу. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

На данный момент судебные органы еще не приняли решение по запросу.

Ожидается, что оно станет известно позже. Прокуратура запрашивает арест Имамоглу и как минимум нескольких других подозреваемых по двум возбужденным делам – о коррупции и терроризме.

В городах Турции проходят протесты в связи с задержанием Имамоглу. В этом городе ввели ограничения в туристических местах. При этом туроператоры не получали тревожных обращений от находящихся там россиян.

Имамоглу, которого называют главным политическим соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, был задержан 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Стамбульский университет принял решение аннулировать диплом политика, что препятствует его выдвижению в качестве президента страны.

По словам Эрдогана, большая часть информации и документов по делу Имамоглу была передана в суд собственными функционерами от оппозиции. Эрдоган обвинил оппозицию в попытках политизировать задержание мэра.