Итальянский аферист три года получал деньги, находясь на больничном

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Итальянская Финансовая гвардия выявила афериста из южной провинции Реджо-Калабрия, который три года получал выплаты, предоставляя фальшивые справки о болезни, передает РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство.

В Фингвардии уточнили, что мошенник в общей сложности проработал только девять дней, числясь в трех учебных заведениях провинции Порденоне на севере страны.

При этом во всех случаях он действовал по одной и той же схеме, отметили в ведомстве. Устраиваясь на работу, он отрабатывал три дня, после чего предоставлял медицинскую справку о болезни от врачей-сообщников.

В результате мужчина не только сохранял 100% положенных выплат и избегал налоговых проверок, но и зарабатывал баллы для повышения заработной платы. Афера позволила мошеннику заработать около 40 тысяч евро.

Кроме того, находясь на якобы больничном, он подрабатывал брокером по долгосрочной аренде автомобилей, путешествуя по Италии и за рубежом. Благодаря обыску его дома правоохранители обнаружили и изъяли документы о двойной работе и еще 300 тысяч евро наличными.

Ранее россиянам рассказали, что мошенники развернули кампанию, направленную на желающих сделать водительские права в обход закона. Их целью стали жители многих крупных городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Ярославля, Воронежа и других.

Под каждый город злоумышленники создают отдельный ресурс и фейковую компанию. Злоумышленники мимикрируют под солидную компанию, которая якобы помогает получить водительские права всего за три дня. При этом подобная схема помогает мошенникам оставаться безнаказанными, так как их жертвы сами нарушают закон, стремясь получить права в обход российского законодательства.