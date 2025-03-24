Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта, 12:46

Культура
Главная / Новости /

Reuters: комик Конан О'Брайен получит премию имени Марка Твена

Комик Конан О'Брайен получит премию имени Марка Твена – СМИ

Фото: Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Американский комик Конан О'Брайен получит премию имени Марка Твена в области юмора. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, церемония награждения пройдет в Кеннеди-центре.

О'Брайен ведет вечерние комедийные ток-шоу "Поздней ночью с Конаном О'Брайеном" и "Вечернее шоу с Конаном О'Брайеном". Кроме того, комик был ведущим на вручении "Оскара" и "планирует вернуться в роли ведущего в следующем году".

По словам журналистов, О'Брайена ценят за его абсурдный, интеллектуальный и самоуничижительный юмор.

Ранее американская актриса, комик и продюсер Джулия Луи-Дрейфус была названа лучшей актрисой сериалов XXI века. Рейтинг 100 величайших актеров сериалов составил еженедельник Variety.

Читайте также


культураза рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика