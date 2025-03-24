Reuters: комик Конан О'Брайен получит премию имени Марка Твена

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Американский комик Конан О'Брайен получит премию имени Марка Твена в области юмора. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, церемония награждения пройдет в Кеннеди-центре.

О'Брайен ведет вечерние комедийные ток-шоу "Поздней ночью с Конаном О'Брайеном" и "Вечернее шоу с Конаном О'Брайеном". Кроме того, комик был ведущим на вручении "Оскара" и "планирует вернуться в роли ведущего в следующем году".

По словам журналистов, О'Брайена ценят за его абсурдный, интеллектуальный и самоуничижительный юмор.

Ранее американская актриса, комик и продюсер Джулия Луи-Дрейфус была названа лучшей актрисой сериалов XXI века. Рейтинг 100 величайших актеров сериалов составил еженедельник Variety.