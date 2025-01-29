Мощнейшее извержение вулкана зафиксировано на юпитерианской Луне Ио

Фото: nasa.gov/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM

Мощнейшее вулканическое событие из когда-либо зарегистрированных в Солнечной системе происходит в настоящее время на спутнике Юпитера Луне Ио, сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA.

Вулканическую горячую точку в Южном полушарии Ио обнаружили исследователи миссии "Юнона". Она не только больше земного озера Верхнего (самого крупного и глубокого в системе Великих озер), но и выбрасывает извержения, в шесть раз превышающие суммарную энергию всех электростанций мира, уточнили ученые.

В NASA также отметили, что Ио размером с земную Луну расположена очень близко к газовому гиганту, а его эллиптическая орбита обходит Юпитер раз в 42,5 часа. На юпитерианской Луне постоянно происходит извержение примерно 400 вулканов из-за изменения расстояния, которое, в свою очередь, приводит к изменению гравитационное притяжение планеты.

Эти факторы в совокупности приводят к тому, что Ио постоянно сжимается, и огромная энергия, выделяемая при трении, расплавляет часть ее недр.

Ученые подчеркнули, что даже по меркам Ио, самого вулканического небесного тела в Солнечной системе, события, наблюдаемые на юпитерианской Луне, являются экстремальными.

На данный момент площадь еще не названного объекта составляет 100 тысяч квадратных километров, а общая интенсивность новой горячей точки превысила 80 триллионов ватт.

Между тем ученые предупредили о возможном столкновении астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году. Вероятность этого события оценивается от 0,5 до 6%.

Сейчас диаметр астероида, который был открыт 27 декабря 2024 года в Чили, составляет порядка 70 метров. По словам ученых, этот размер в 3–4 раза больше Челябинского метеорита. Причем вероятность 6% – это из 16 вариантов развития ситуации один предполагает столкновение. Это самый высокий процент со времен открытия Апофиса в 2004 году.