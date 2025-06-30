30 июня, 12:55Происшествия
Пожар произошел около гостиницы на востоке Москвы
По данным МЧС, огонь охватил металлический контейнер на улице Плеханова. В настоящее время на месте происшествия находятся 12 сотрудников и 4 единицы техники. Предварительно, никто не пострадал.
В свою очередь, ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщил, что пожар вспыхнул после хлопка недалеко от гостиницы Hotel Perovo Plaza. Со слов информатора, существует опасность распространения огня на соседние здания.
Причиной ЧП, предварительно, стало возгорание дизельного котла, указывает источник РИА Новости из экстренных служб. Собеседник агентства уточнил, что взрыв котла произошел в одноэтажном здании котельной в доме 17, строении 6, на улице Плеханова.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, прокуратура Ставрополья организовала проверку для оценки исполнения требований закона в сфере ЖКХ. Все собственники пострадавших квартир и автомобилей получили материальную помощь.