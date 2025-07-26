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26 июля, 17:30

Происшествия

Новости мира: 1 300 жителей Турции эвакуировали из-за масштабных лесных пожаров

Новости мира: 1 300 жителей Турции эвакуировали из-за масштабных лесных пожаров

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В Турции эвакуировали более 1 300 жителей нескольких районов в двух провинциях из-за масштабных лесных пожаров. Температура воздуха в ряде городов на востоке страны приблизилась к 50 градусам. По прогнозу, до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая средние показатели сезона на 7-12 градусов.

Тем временем аномальная жара пришла и в Грецию. В Афинах и других городах воздух раскалился до 42 градусов. Из-за пекла с 12:00 до 17:00 Акрополь закрывают для посещения. Туристы и местные жители прячутся от палящих лучей солнца под зонтиками, используют ручные вентиляторы и пьют больше холодной воды. В темное время суток жара не отступает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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