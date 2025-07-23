Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 07:45

Происшествия

Новости мира: масштабные лесные пожары охватили север Турции

Новости мира: масштабные лесные пожары охватили север Турции

Минтранс создал оперативный штаб для координации работы на Городецком гидроузле на Волге

Пожар произошел в жилом доме на Мытной улице в Москве

Заражение острой кишечной инфекцией произошло в детском лагере в Челябинской области

В Москве задержали главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова

Новости мира: британский рок-исполнитель Оззи Осборн умер на 77-м году жизни

"Московский патруль": после стрельбы в центре Москвы двоих граждан заключили под стражу

"Московский патруль": полиция разыскивает избивших школьника в нацпарке "Лосиный остров"

"Московский патруль": сбивший женщину с коляской автоблогер приговорен к 3 годам колонии

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 июля

Масштабные лесные пожары охватили север Турции. Уже начали эвакуировать местных жителей, потому что огонь вплотную подобрался к городу Сакарья. Сгорели несколько жилых домов. Специалисты тушат пожары даже ночью, но подойти к некоторым участкам пока не получается из-за крутого рельефа местности. Осложняет ситуацию и сильный ветер. Власти уже эвакуировали более 50 тысяч человек, огонь повредил почти 200 домов.

Музыкант Оззи Осборн умер на 77-м году жизни. Он страдал от болезни Паркинсона и осложнений после травмы. Прощальный концерт, на котором Осборн спустя 20 лет воссоединился с оригинальным составом группы Black Sabbath, прошел 6 июля. На сцене он появился на черном импровизированном троне, так как мог передвигаться только в инвалидной коляске. Деньги, полученные за это мероприятие, музыканты отдали на благотворительность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарутратыкультураза рубежомвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика