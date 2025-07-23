Новости мира: масштабные лесные пожары охватили север Турции

Масштабные лесные пожары охватили север Турции. Уже начали эвакуировать местных жителей, потому что огонь вплотную подобрался к городу Сакарья. Сгорели несколько жилых домов. Специалисты тушат пожары даже ночью, но подойти к некоторым участкам пока не получается из-за крутого рельефа местности. Осложняет ситуацию и сильный ветер. Власти уже эвакуировали более 50 тысяч человек, огонь повредил почти 200 домов.

Музыкант Оззи Осборн умер на 77-м году жизни. Он страдал от болезни Паркинсона и осложнений после травмы. Прощальный концерт, на котором Осборн спустя 20 лет воссоединился с оригинальным составом группы Black Sabbath, прошел 6 июля. На сцене он появился на черном импровизированном троне, так как мог передвигаться только в инвалидной коляске. Деньги, полученные за это мероприятие, музыканты отдали на благотворительность.

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