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22 июля, 11:15

Происшествия

В Турции автобус с российскими туристами попал в аварию

В Турции автобус с российскими туристами попал в аварию

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В Турции автобус с российскими туристами попал в аварию по дороге из аэропорта Антальи в Сиде. В салоне находились 33 пассажира. По данным Российского союза туриндустрии, серьезных травм ни у кого нет.

Один человек обратился за медицинской помощью и был доставлен в больницу для обследования. Остальных пассажиров отправили в отели. Представители туроператора находятся с туристами на постоянной связи, все россияне были застрахованы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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