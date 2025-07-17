Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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17 июля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полицейские перехватили партию наркотиков на северо-западе Москвы

"Московский патруль": полицейские перехватили партию наркотиков на северо-западе Москвы

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Крупную партию наркотиков удалось перехватить столичным полицейским на северо-западе Москвы.

Правоохранителям пришлось вскрывать днище прицепа автомобиля, чтобы добраться до тайника, в котором хранилось в общей сложности 56 килограммов наркотических веществ. Рядом с машиной задержали двух вероятных сбытчиков.

Полицейские установили, что фигуранты незаконно купили наркотик и хранили его для дальнейшей реализации с целью прибыли. Следователи управления МВД по северо-востоку Москвы завели уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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