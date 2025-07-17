"Московский патруль": полицейские перехватили партию наркотиков на северо-западе Москвы

Крупную партию наркотиков удалось перехватить столичным полицейским на северо-западе Москвы.

Правоохранителям пришлось вскрывать днище прицепа автомобиля, чтобы добраться до тайника, в котором хранилось в общей сложности 56 килограммов наркотических веществ. Рядом с машиной задержали двух вероятных сбытчиков.

Полицейские установили, что фигуранты незаконно купили наркотик и хранили его для дальнейшей реализации с целью прибыли. Следователи управления МВД по северо-востоку Москвы завели уголовное дело.

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